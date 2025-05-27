Steel Buddies: Projekt Panther
Folge vom 27.05.2025: Ende Legende
45 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Das „Projekt Panther“ war von Anfang an ein Wagnis. Doch Michael Manousakis ist ein Abenteurer und Macher. Von Hürden und Hindernissen lässt sich der Geschäftsmann aus dem Westerwald nicht abschrecken. Deshalb ist er mit seinem Team nach Polen aufgebrochen, um dort mit schweren Maschinen einen versunkenen Panzer zu bergen. Im Sumpf muss die Truppe hart kämpfen. Und als die Stahlseile während der entscheidenden Phase zu reißen drohen, wird es richtig brenzlig. Doch Aufgeben ist keine Option. Werden die „Steel Buddies“ für ihre Anstrengungen belohnt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
