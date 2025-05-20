Steel Buddies: Projekt Panther
Folge vom 20.05.2025: Unter Druck
45 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Bis dato konnten die „Steel Buddies“ nur einzelne Wrackteile ans Tageslicht befördern. Aber dann stößt Julie bei der Arbeit auf etwas Großes. Handelt es sich dabei um den seltenen Bergepanzer aus dem Zweiten Weltkrieg, nach dem das Team in Polen sucht? So oder so, der Fund muss raus aus dem Schlamm. Zu diesem Zweck haben die Mechanik-Experten Vorarbeit geleistet. Ein Bagger, eine Stahlkonstruktion und eine leistungsstarke Winde sollen den tonnenschweren „Panther“ aus dem Morast ziehen. Ist das Equipment Marke Eigenbau dieser Mammutaufgabe gewachsen?
