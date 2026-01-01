Steel Buddies: Projekt Panther
Ab 12
Ab 12
Steel Buddies: Projekt Panther
Über 40 Tonnen Stahl auf Ketten: Ein Sammler und Museumsbetreiber berichtet den „Steel Buddies“ von einer spektakulären Entdeckung. Matthias hat jahrzehntelang recherchiert. Er glaubt zu wissen, wo ein „Panther“ aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen liegt. Erhaltene Panzer dieses Typs sind rar und entsprechend teuer. Aber befindet sich der Koloss tatsächlich in einem Sumpfgebiet in Polen, wie Michael Manousakis' Geschäftsfreund vermutet? Das lässt sich nur vor Ort herausfinden. Und sollten sich die Annahmen bestätigen, dann wird die Bergung des mit Schlamm bedeckten Monstrums kein Kinderspiel. Lassen sich die Jungs mit den ölverschmierten Overalls auf das „Panther“-Projekt ein?
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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