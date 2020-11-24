Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 24.11.2020: Die General-Sanierung
44 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 12
So gut wie neu? Die „Steel Buddies“ bringen in dieser Folge ausgemusterte Militärfahrzeuge der amerikanischen Streitkräfte auf Vordermann. Einige Trucks der AM General Corporation kamen bei der US-Armee nie zum Einsatz. Die lange Standzeit hat den tonnenschweren Vehikeln nicht gutgetan. Das ganze Team von „Morlock Motors“ muss beim Aufmöbeln mit anpacken und Lackierer Günther plant im Westerwald Sonderschichten ein. Und wie geht es weiter in Sachen Kupfer-Schatz? Michael Manousakis und Andi Peters bereiten sich auf den ersten Tauchgang in der Nordsee vor.
