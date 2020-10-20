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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Der Durch-Hänger

DMAXFolge vom 20.10.2020
Der Durch-Hänger

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 20.10.2020: Der Durch-Hänger

44 Min.Folge vom 20.10.2020Ab 12

Michael Manousakis hat in den USA einen Spartan Trailer eingekauft. In den Fünfzigerjahren genügte der Kult-Wohnwagen allerhöchsten Luxusansprüchen, aber der Zahn der Zeit hat an dem Vehikel deutliche Spuren hinterlassen. Der Ober-“Steel Buddy“ will den Oldtimer gemeinsam mit der morlokschen Entourage an die amerikanische Ostküste überführen. 2500 Meilen quer durch die Vereinigten Staaten - ohne Probefahrt und ohne einen Plan B: Das klingt nach einem Abenteuertrip à la Manousakis. Haben Michael und seine Begleiter genug Werkzeug eingepackt?

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