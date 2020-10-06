Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Der Leucht-Truck

DMAXFolge vom 06.10.2020
Der Leucht-Truck

Der Leucht-TruckJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 06.10.2020: Der Leucht-Truck

44 Min.Folge vom 06.10.2020Ab 12

Kann Michael Manousakis seinem alten Jugendfreund einen ganz besonderen Wunsch erfüllen? Der Leuchtreklamehersteller gibt bei den „Steel Buddies“ ein in Deutschland noch nie dagewesenes Einzelstück in Auftrag. Die Mechanik-Experten sollen für ihn ein spektakuläres Werbefahrzeug bauen. Und Julie hat in Übersee zwei seltene Schmuckstücke aufgetan. Auftritte in der Safari-Serie „Daktari“ machten den Kaiser Jeep M715 in der ganzen Welt bekannt. Werden die Vehikel zu Verkaufsschlagern oder fallen sie bei der Kundschaft von „Morlock Motors“ eiskalt durch?

Alle verfügbaren Folgen