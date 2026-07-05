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Steiermark heute
Folge 1169: Steiermark heute vom 05.07.2026
12 Min.Folge vom 05.07.2026
Blitzeinschlag auf Klettersteig: Bergrettung übt den Ernstfall | Freundin vergewaltigt und auf sie eingestochen | Ermittlungen wegen NS-Wiederbetätigung | Haus explodiert: Ermittlungen gegen 93-Jährigen | Raser mit 123 km/h in 50er Zone gestoppt | Football: Graz Giants nähern sich Meistertitel | Aus alt wird Kunst: Historischer Schmuck bekommt ein neues Leben
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