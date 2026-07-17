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Steiermark heute

Steiermark heute vom 17.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1181vom 17.07.2026
Steiermark heute vom 17.07.2026

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Folge 1181: Steiermark heute vom 17.07.2026

20 Min.Folge vom 17.07.2026

Gemeinden wollen zu hohen Wasserverbrauch den Nutzern verrechnen | Private Altersvorsorge sol steuerlich begünstigt werden | Bund zahlt bei Murtalbahnelektrifizierung mit | So gehen die Steirer mit den neuen Regeln für Elektroroller um | Kommunikation veränderte sich durch Emojis | Handelswege: Eisenwaren-Firma Maringer aus Kobenz im Porträt | Kicker Gregoritsch golft für den guten Zweck | Mahler-Symphonie erklingt am Freitagabend an 25 Orten | ORF-Dokumentation zeigt das Kulturgut des Sulmtals

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