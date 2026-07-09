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Steiermark heute vom 09.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1173vom 09.07.2026
Steiermark heute vom 09.07.2026

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Folge 1173: Steiermark heute vom 09.07.2026

17 Min.Folge vom 09.07.2026

Harte Wespen-Saison droht | LKH Graz: Neue Uni-Klinik für Radiologie eröffnet | Wohnungsbrand in Graz: Feuerwehr rettet sieben Menschen | Regierung arbeitet an Elementarpädagogik-Reform | Olympia-Aus für Nordische Kombination: Grundlegender Umbau ins Spiel gebracht | Neue Saison, neues Glück: GAK präsentiert neue Trikots | Literatur- und Musikabende starten auf Hör- und Seebühne | Blick auf das Programm der Hör- und Seebühne

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