Stromberg
Folge 1: Der Parkplatz
25 Min.
Ein Fernsehteam dreht eine Dokumentation über den Arbeitsalltag von Strombergs Abteilung. Der Versuch des Ressortleiters, sich und sein Team möglichst gut darzustellen, geht gründlich schief, als eine obszöne Zeichnung von Mitarbeiterin Tanja an der Wand der Damentoilette auftaucht ... Strombergs Suche nach einem besseren Firmenparkplatz endet in einem Desaster: Er rammt das Auto eines Kollegen und befördert ihn ins Krankenhaus ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
