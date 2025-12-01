Stromberg
Folge 8: Der letzte Tag
25 Min.
Während Erika ihren letzten Arbeitstag feucht-fröhlich feiert, erfährt Stromberg, dass er sich einer Reihe von Bewerbungstests stellen muss, um sich für den Posten als Gesamtleiter zu qualifizieren ... Kaum hat Erika die Abteilung verlassen, geht es dort drunter und drüber: Ernie leidet darunter, dass sich Tanja und Ulf immer näher kommen. Und Strombergs Bewerbungstests verlaufen anders als erhofft ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
