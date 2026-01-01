Style: Die Home-Interior Experts
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Style: Die Home-Interior Experts
Gemeinsam mit ihrem besten Freund, Caffery Vanhorne, hilft Nicole Babb verschiedenen Menschen bei der Renovierung und Umgestaltung ihrer Häuser und Wohnungen. Die beiden Designer haben jahrelange Erfahrung und schaffen es jedes Mal, aus einem einfachen Haushalt etwas Besonderes und Stilvolles zu erschaffen.
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs