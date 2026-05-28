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Südtirol heute

Südtirol Heute vom 28.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 761vom 28.05.2026
Südtirol Heute vom 28.05.2026

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Folge 761: Südtirol Heute vom 28.05.2026

18 Min.Folge vom 28.05.2026

In Südtirol wird das Wasser knapp | Maut soll Transitverkehr am Brenner reduzieren | Kurzmeldungen | FC Südtirol entlässt Sportdirektor Paolo Bravo | Tennis-Star Sinner scheitert bei French Open | Schienentaxi soll entlegene Gebiete erschließen | Katzenroman wird zum Verkaufserfolg

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