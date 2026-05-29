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Südtirol heute
Folge 762: Südtirol Heute vom 29.05.2026
18 Min.Folge vom 29.05.2026
Zivilschutzstatus "Alfa" durch Brennersperre verhängt | Landeshauptmann Kompatscher kritisiert Brenner-Demo | Arbeit bis 65 für viele vorstellbar | Fachschule für Land- und Hauswirtschaft feiert Jubiläum | "Mit-Fahr-Bankl" belebt Autostoppen in St. Lorenzen | Nachgeforscht: Veränderungen im Südtiroler Nachtleben
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