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Südtirol Heute vom 29.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 762vom 29.05.2026
Südtirol Heute vom 29.05.2026

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Folge 762: Südtirol Heute vom 29.05.2026

18 Min.Folge vom 29.05.2026

Zivilschutzstatus "Alfa" durch Brennersperre verhängt | Landeshauptmann Kompatscher kritisiert Brenner-Demo | Arbeit bis 65 für viele vorstellbar | Fachschule für Land- und Hauswirtschaft feiert Jubiläum | "Mit-Fahr-Bankl" belebt Autostoppen in St. Lorenzen | Nachgeforscht: Veränderungen im Südtiroler Nachtleben

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