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Südtirol heute

Südtirol Heute vom 10.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 812vom 10.08.2026
Südtirol Heute vom 10.08.2026

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Folge 812: Südtirol Heute vom 10.08.2026

18 Min.Folge vom 10.08.2026

Grüne kritisieren Umgang des Landtagsabgeordneten Wirth Anderlan | Kurzmeldungen | Ahnenforscher Zelger kann Lücken in Familienhistorien schließen | Südtirol wurde in den 1980ern von Pilz-Touristen überrannt | Burg San Michele in Ossana lud zum Mittelalterfest

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