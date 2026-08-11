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Südtirol heute
Folge 813: Südtirol Heute vom 11.08.2026
19 Min.Folge vom 11.08.2026
Obervinschgau ringt um Verkehrskonzept | Wassermangel könnte Schutzhüttensaison vorzeitig beenden | Kurzmeldungen | ORF-Stiftungsrat bestellt vier zentrale Direktoren | FC-Südtirol-Hooligans randalieren im Trienter Briamasco-Stadion | Volkskundemuseum in Dietenheim widmet sich der Diskotheken-Ära | Partielle Sonnenfinsternis am Mittwochabend über Südtirol zu sehen
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