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Südtirol heute

Südtirol Heute vom 14.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 816vom 14.08.2026
Südtirol Heute vom 14.08.2026

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Folge 816: Südtirol Heute vom 14.08.2026

19 Min.Folge vom 14.08.2026

Hitze und Trockenheit setzt Wildtieren zu | Debatte um Männer als Marketender in Trachtenvereinen | Meldungen | Gröden bietet Sprachkurse in Ladinisch an | Günstige Häuser im Trentino | Kräutersegen: Tradition zu Maria Himmelfahrt

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