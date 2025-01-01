Willkommen im Garten Enie - Das Beste von Äpfeln und KartoffelnJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Willkommen im Garten Enie - Das Beste von Äpfeln und Kartoffeln
24 Min.Ab 6
Enie van de Meiklokjes zaubert paradiesische Leckerbissen aus dem eigenen Garten: Aus Äpfeln und Kartoffeln entsteht köstliches Gebäck wie Kartoffel-Kekse mit Käse oder ein fruchtiger Süßkartoffel-Apfelkuchen. Gemeinsam mit Moderatorin Jana Schölermann backt Enie außerdem einen typisch bayerischen Scheiterhaufen aus Äpfeln mit einer selbstgemachten Vanillesoße.
