Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Süßigkeiten selbstgemacht

sixxStaffel 10Folge 2
Süßigkeiten selbstgemacht

Süßigkeiten selbstgemachtJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 2: Süßigkeiten selbstgemacht

25 Min.Ab 6

Enies selbstgemachte Süßigkeiten sind für leidenschaftliche Naschkatzen genau das Richtige: Müsliriegel, Pralinen und knusprige Kekse können blitzschnell und kinderleicht zubereitet werden. Umhüllt von Karamellcreme oder Schokolade lassen diese Leckereien keine Wünsche offen. Mit Foodbloggerin Tamara Staab probiert Enie außerdem ein veganes Kokos-Dessert im Glas und feine Schoko-Haselnuss-Pralinen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen