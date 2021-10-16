Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Sparen & Genießen - Tipps für Schüler & Studenten

sixxStaffel 10Folge 17vom 16.10.2021
Sparen & Genießen - Tipps für Schüler & Studenten

Sparen & Genießen - Tipps für Schüler & StudentenJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 17: Sparen & Genießen - Tipps für Schüler & Studenten

25 Min.Folge vom 16.10.2021Ab 6

Gutes Essen muss nicht unbedingt teuer sein. Enie van de Meiklokjes beweist: In ihrer Küche ist weniger manchmal mehr. Dabei zaubert sie mit einfachen Zutaten neben feurigen Nachos mit Jalapeños und Salsa eine riesige XXL-Zimtschnecke auf den Teller. Gemeinsam mit Moderator Aurel Mertz gibt sie außerdem Tipps, wie man aus einem veganen Pfannkuchenteig gleich zwei Mahlzeiten zubereiten kann.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen