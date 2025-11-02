Kürbiskuchen - Wenn das Leben dir einen Kürbis schenkt ...Jetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 19: Kürbiskuchen - Wenn das Leben dir einen Kürbis schenkt ...
Folge vom 02.11.2025
Herbstzeit ist Kürbiszeit: Enie van de Meiklokjes verrät leckere Kürbis-Rezepte, die sie mit köstlichen Gewürzen verfeinert. Neben einem herzhaften Kürbis-Pie mit Gorgonzola und Rucola backt Enie außerdem einen geflochtenen Kürbiszopf aus Hefeteig. Als Durstlöscher gibt es passend dazu einen erfrischenden Kürbis-Latte.
