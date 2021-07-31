Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Backen mit Kräutern

sixxStaffel 10Folge 6vom 31.07.2021
Backen mit Kräutern

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 6: Backen mit Kräutern

25 Min.Folge vom 31.07.2021Ab 6

Kräuter verfeinern nicht nur jedes Abendessen, sondern können auch beim Backen richtig nützlich sein. Enie van de Meiklokjes zeigt, wie's geht: Neben einem herzhaften Käsekuchen serviert sie ein leckeres Sodabrot. Gemeinsam mit Schauspielerin Dorothee Krüger bereitet sie außerdem eine Garden Focaccia zu, die sowohl mit ihrem Geschmack als auch mit der dazugehörigen Dekoration überzeugt.

