Himbeere trifft Pistazie in HamburgJetzt ohne Werbung streamen
Sweet & Easy - on Tour
Folge 2: Himbeere trifft Pistazie in Hamburg
25 Min.Folge vom 15.04.2023Ab 6
Diesmal geht es für die Moderatorin Sabrina Nickel in den Norden Deutschlands. Dort lernt sie den Hamburger Sternepatissier Marco D'Andrea kennen. Er zeigt ihr ein köstliches Rezept für einen Himbeer-Pistazien-Mandel-Traum. Zudem testet Sabrina ein ganz besonderes Fischbrötchen und staunt über die Vielzahl internationaler Süßspeisen in der Hansestadt.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - on Tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: sixx