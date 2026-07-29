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Tage, die es nicht gab

Tage, die es nicht gab (3/8)

ORF1Staffel 1Folge 19vom 29.07.2026
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Tage, die es nicht gab

Folge 19: Tage, die es nicht gab (3/8)

49 Min.Folge vom 29.07.2026

Nach dem Tod des "Sophianum"-Direktors Paulitz werden Christiane schmerzhafte Erinnerungen und ihr Verlust erneut bewusst. Auch ihre Beziehung zu Filip steht auf unsicherem Boden. Bei den Lemarchals spitzt sich die Situation weiter zu, wobei nur Christiane noch einen Zugang zu Olivier hat. Doris gerät zwischen Beruf und Familie an ihre Grenzen, während Miriam wegen Joachims Verhalten zunehmend um ihre Kinder fürchtet und alles tut, um sie zu schützen. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Rick Kavanian (Sebastian Gerlinder-Hauke) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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