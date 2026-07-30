Tage, die es nicht gab (5/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab
Folge 21: Tage, die es nicht gab (5/8)
Während Christiane im Schreiben neuen Halt entdeckt, wächst unbemerkt die Nähe zwischen ihr und Olivier. Miriam wird von Sorgen um ihre Kinder und belastenden Erinnerungen an die eigene Kindheit eingeholt. Doris beginnt zunehmend, die Umstände von Paulitz’ Tod infrage zu stellen. Parallel sucht Inès verzweifelt nach Etienne, während die Ermittler Grünberger und Leodolter im Fall nicht weiterkommen und die Aufklärung zu scheitern droht. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Hrald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Mirjam Unger Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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