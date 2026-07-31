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Tage, die es nicht gab

Tage, die es nicht gab (7/8)

ORF1Staffel 1Folge 23vom 31.07.2026
Tage, die es nicht gab (7/8)

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Tage, die es nicht gab

Folge 23: Tage, die es nicht gab (7/8)

48 Min.Folge vom 31.07.2026

Die Ermittlungen von Grünberger und Leodolter nehmen mit neuen Hinweisen am Paulsdamm Fahrt auf, doch unklar bleibt, ob sie wirklich zur Wahrheit führen. Christianes Buch belastet ihre Beziehung zu Philipp, während Doris wegen ihres Konflikts mit Berta neue Aufgaben sucht und Sebastian damit belastet. Gleichzeitig eskalieren Machtkämpfe am „Sophianum“. Inès und Miriam erkennen, dass sie handeln müssen, um ihre Familien zu schützen – notfalls mit drastischen Mitteln. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Rick Kavanian (Sebastian Gerlinder-Hauke) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Mirjam Unger Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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