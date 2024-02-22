Zwei Jahre Ukraine: Freiheitskampf oder Kriegstreiberei?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 22.02.2024: Zwei Jahre Ukraine: Freiheitskampf oder Kriegstreiberei?
79 Min.Folge vom 22.02.2024
Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Harald Kujat, ehemalige NATO-General, Marjana Gaponenko, ukrainische Schriftstellerin, Bettina Röhl, Publizistin, Andrew Denison, Politikwissenschaftler und Eduard Steiner, arbeitete lange als Korrespondent in Moskau, hat Nawalny mehrmals persönlich getroffen.
