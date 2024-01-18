Zeit der Kriege: Hat Europa schon verloren?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 18.01.2024: Zeit der Kriege: Hat Europa schon verloren?
77 Min.Folge vom 18.01.2024
Das neue Jahr startet so düster, wie das alte geendet hat: In und um Europa wüten Kriege. Und die Folgen sind auch für uns gravierend. Flüchtlingsansturm und Energiekrise, Teuerung und Terrorgefahr zermürben die Bevölkerung und führen zu einer steigenden Kriegsmüdigkeit. Kein Wunder, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aktuell höchstpersönlich beim Weltwirtschaftsforum in Davos bei den Reichen und Mächtigen um Unterstützung wirbt.
