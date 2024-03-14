Streit um Ramadan-Beleuchtung: Toleranz oder Kapitulation?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 14.03.2024: Streit um Ramadan-Beleuchtung: Toleranz oder Kapitulation?
77 Min.Folge vom 14.03.2024
Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Thilo Sarrazin, Bestseller-Autor und ehemalige SPD-Politiker, Elisabeth Steiner, betreibt in Kärnten das Asylquartier „Bärenwirt“, Arif Haidary stellvertretende Vorsitzende des Münchner Migrationsbeirats Arif Haidary, Rudolf Mayer, Wiener Strafverteidiger.
