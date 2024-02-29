Erwürgen, erstechen, erschießen: Warum töten Männer Frauen?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 29.02.2024: Erwürgen, erstechen, erschießen: Warum töten Männer Frauen?
74 Min.Folge vom 29.02.2024
Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Birgitt Haller, Konfliktforscherin, Zana Ramadani, Autorin und Islamkritikerin, Roland Hertel, Sozialarbeiter, Reinhard Haller, Gerichtspsychiater und die Steirerin Renate Hofer überlebte nur knapp den Mordversuch ihres Ehemanns.
