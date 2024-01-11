Aufstand des Volkes: Deutschland am Ende?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 11.01.2024: Aufstand des Volkes: Deutschland am Ende?
74 Min.Folge vom 11.01.2024
Deutschlands Bürger begehren auf: Seit Tagen machen die Bauern mit Traktor-Korsos, Autobahnblockaden und Kundgebungen gegen die Sparpläne der Regierung mobil, den landesweiten Protesten haben sich längst auch andere Berufsgruppen wie Fernfahrer und Handwerker angeschlossen. Und jetzt legt auch noch die deutsche Lokführergewerkschaft die Arbeit nieder. Trotz massiver Behinderungen auf Straße und Schiene stehen die Deutschen mehrheitlich hinter den Protesten, wie Umfragen zeigen.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0