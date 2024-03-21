Krieg im Heiligen Land: Religion als Waffe?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 21.03.2024: Krieg im Heiligen Land: Religion als Waffe?
74 Min.Folge vom 21.03.2024
Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Peter Sichrovsky, Publizist, Martha Bißmann, Demokratie-Aktivistin, Kenan Güngör, Soziologe und Integrations-Experte, Jenny Havemann, israelische Unternehmerin und Bloggerin und Markus Stephan Bugnyár, Rektor des Österreichischen Hospiz in Jerusalem.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0