Rettung oder Ruin: Was kostet uns die Zuwanderung?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 01.02.2024: Rettung oder Ruin: Was kostet uns die Zuwanderung?
79 Min.Folge vom 01.02.2024
Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Ursula Stenzel, ehemalige ÖVP- und FPÖ-Politikerin, Manfred Nowak, Jurist und Menschenrechtsexperte Vorsitzende, Paul Stich, der Sozialistischen Jugend Österreich, Sandra Kostner, Migrationsforscherin und Bernd Raffelhüschen, Wirtschaftswissenschaftler.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0