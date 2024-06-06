Kriege, Krisen, Messerstecher: Schutzloses Europa?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 06.06.2024: Kriege, Krisen, Messerstecher: Schutzloses Europa?
78 Min.Folge vom 06.06.2024
Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Reinhard Heinisch, Politikwissenschaftler, Ursula Stenzel, ehemalige Europa-Abgeordnete für die ÖVP und spätere FPÖ-Politikerin, Josef Cap, langjähriger SPÖ-Politiker und Walter Feichtinger, Militär- und Sicherheits-Experte.
