Tanzen mit den Stars: Samba mit Danilo Campisi

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 18.10.2024
15 Min.Folge vom 18.10.2024

In jeder Folge von "Tanzen mit den Stars" lernen 4 bis 5 Kinder sowohl klassische Gesellschaftstänze wie ChaCha, Jive, Samba und Walzer als auch moderne Tanzstile wie Breakdance, HipHop oder Ballett. Die jungen Tanztalente werden von einigen der bekanntesten Namen der österreichischen Tanzszene unterrichtet. Diese Experten bringen den Kindern die Techniken und die Freude an den verschiedenen Tanzstilen bei und zeigen, wie einfach es ist, sich durch Bewegung glücklich zu machen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel

