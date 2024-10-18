Tanzen mit den Stars: Samba mit Danilo CampisiJetzt kostenlos streamen
Tanzen mit den Stars
Folge 1: Tanzen mit den Stars: Samba mit Danilo Campisi
15 Min.Folge vom 18.10.2024
In jeder Folge von "Tanzen mit den Stars" lernen 4 bis 5 Kinder sowohl klassische Gesellschaftstänze wie ChaCha, Jive, Samba und Walzer als auch moderne Tanzstile wie Breakdance, HipHop oder Ballett. Die jungen Tanztalente werden von einigen der bekanntesten Namen der österreichischen Tanzszene unterrichtet. Diese Experten bringen den Kindern die Techniken und die Freude an den verschiedenen Tanzstilen bei und zeigen, wie einfach es ist, sich durch Bewegung glücklich zu machen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tanzen mit den Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0