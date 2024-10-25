Tanzen mit den Stars: Cha Cha Cha mit Herby StanonikJetzt kostenlos streamen
Tanzen mit den Stars
Folge 2: Tanzen mit den Stars: Cha Cha Cha mit Herby Stanonik
15 Min.Folge vom 25.10.2024
In der aktuellen Folge lernen die Kinder den klassischen Gesellschaftstanz wie Cha Cha Cha. Unterrichtet werden die jungen Tanztalente vom Profitänzer Herby Stanonik. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tanzen mit den Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0