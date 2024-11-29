Tanzen mit den Stars: Rumba mit Katrin KallusJetzt kostenlos streamen
Tanzen mit den Stars
Folge 7: Tanzen mit den Stars: Rumba mit Katrin Kallus
16 Min.Folge vom 29.11.2024
In dieser Folge zeigt "Dancing Stars"-Profi Kati Kallus unseren Tanzkids die Rumba-Grundschritte. Rhythmus wird in der Luft liegen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tanzen mit den Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0