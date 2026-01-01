Tanzen mit den Stars
1 StaffelAb 0
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Tanzen mit den Stars
„Tanzen mit den Stars“ – eine Tanzshow speziell für Kinder, die die jungen Talente in den Mittelpunkt stellt und ihnen die Welt des Tanzens auf vielfältige Weise näherbringt. Unter der Leitung von TV-Star und Produzentin Silvia Schneider, selbst eine leidenschaftliche Tänzerin, wird diese Show nicht nur die Freude am Tanzen fördern, sondern auch die Vielfalt der Tanzstile feiern.
Genre:Unterhaltung, Tanz
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids
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