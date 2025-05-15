Verteidigung von FriedrichshafenJetzt kostenlos streamen
Tassilo - Ein Fall für sich
Folge 1: Verteidigung von Friedrichshafen
66 Min.Ab 6
Der ehemalige Privatdetektiv Tassilo S. Grübel ist wieder einmal arbeitslos. Nach dem Tod seines Chefs wird dessen Firma geschlossen. Auf dem Begräbnis hat der glücklose Tassilo eine glänzende Idee: Er eröffnet ein Büro für Auskunft und Wissen, um damit die Sicherheit der wohlhabenden Friedrichshafener Bürger zu gewährleisten. Seine Mutter und sein Freund Hugo, ein Antiquitätenhändler, werden gleich in das Unternehmen eingespannt. Nun muß Tassilo nur noch Fälle bekommen. Und deshalb verschickt er Drohbriefe einer fiktiven Bande. Doch das Geschäft läuft dennoch mehr schlecht als recht.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1991 ZDF Enterprises GmbH