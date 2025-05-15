Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 1Folge 2
Folge 2: Hilfe kommt aus Bregenz

60 Min.Ab 6

Evi aus Bregenz ist schwer enttäuscht von den superreichen Männern a la Blickle. Tassilo überredet sie, in seinem nächsten "Fall" mitzuspielen. Evi soll Blickle zu einem Wochenende verführen, während er der Ehefrau eine Entführung vortäuscht.

