Tassilo - Ein Fall für sich
Folge 2: Hilfe kommt aus Bregenz
60 Min.Ab 6
Evi aus Bregenz ist schwer enttäuscht von den superreichen Männern a la Blickle. Tassilo überredet sie, in seinem nächsten "Fall" mitzuspielen. Evi soll Blickle zu einem Wochenende verführen, während er der Ehefrau eine Entführung vortäuscht.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1991 ZDF Enterprises GmbH