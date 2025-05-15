Tassilo - Ein Fall für sich
Folge 4: Lindauer Pieta
Die spielfreudige Maximiliane, Oberhaupt einer Industriellenfamilie, findet Tassilo sympathisch und lädt ihn zu ihrem 60. Geburtstag ein. Um sich einen Auftrag zu verschaffen, läßt Tassilo ein Kunstwerk Maximilianes, eine Pieta, stehlen.
