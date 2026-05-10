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Tatort

Tatort: Man stirbt nur zweimal

ORF2Folge vom 10.05.2026
Tatort: Man stirbt nur zweimal

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Tatort

Folge vom 10.05.2026: Tatort: Man stirbt nur zweimal

89 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Zwischen exotischer Kunst und blankem Entsetzen suchen Thiel und Boerne nach der Wahrheit hinter einem Speer-Mord. In Münster stoßen Thiel und Boerne auf einen bizarren Mordfall: Anwalt Oskar Weintraub wurde von einer exotischen Speer-Skulptur tödlich durchbohrt, mitten im kunstvollen Haus von Doreen Prätorius. Die Besitzerin ist verletzt und ohne Erinnerung, steht jedoch im Zentrum der Ermittlungen. Während Thiel ihr zunehmend vertraut, wittert Boerne verborgene Abgründe. Auch ihre Assistenten sind gespalten, und der Fall wird immer rätselhafter. Besetzung: Axel Prahl (Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Prof. Boerne) ChrisTine Urspruch (Silke Haller) Mechthild Großmann (Wilhelmine Klemm) Björn Meyer (Mirko Schrader) Claus D. Clausnitzer ('Vadder' Thiel) Cordelia Wege (Doreen Prätorius) Christian Erdmann (Jonas Karl Prätorius) Nils Brunkhorst Sebastian Kolb Neshe Demir Regie: Janis Rebecca Rattenni Drehbuch: Sascha Arango Bildquelle: ORF/WDR/Taimas Ahangari

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