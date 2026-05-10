Tatort: Man stirbt nur zweimalJetzt kostenlos streamen
Tatort
Folge vom 10.05.2026: Tatort: Man stirbt nur zweimal
Zwischen exotischer Kunst und blankem Entsetzen suchen Thiel und Boerne nach der Wahrheit hinter einem Speer-Mord. In Münster stoßen Thiel und Boerne auf einen bizarren Mordfall: Anwalt Oskar Weintraub wurde von einer exotischen Speer-Skulptur tödlich durchbohrt, mitten im kunstvollen Haus von Doreen Prätorius. Die Besitzerin ist verletzt und ohne Erinnerung, steht jedoch im Zentrum der Ermittlungen. Während Thiel ihr zunehmend vertraut, wittert Boerne verborgene Abgründe. Auch ihre Assistenten sind gespalten, und der Fall wird immer rätselhafter. Besetzung: Axel Prahl (Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Prof. Boerne) ChrisTine Urspruch (Silke Haller) Mechthild Großmann (Wilhelmine Klemm) Björn Meyer (Mirko Schrader) Claus D. Clausnitzer ('Vadder' Thiel) Cordelia Wege (Doreen Prätorius) Christian Erdmann (Jonas Karl Prätorius) Nils Brunkhorst Sebastian Kolb Neshe Demir Regie: Janis Rebecca Rattenni Drehbuch: Sascha Arango Bildquelle: ORF/WDR/Taimas Ahangari