Tatort
Folge vom 19.07.2026: Tatort: Unter Gärtnern
Ein idyllischer Schrebergarten wird zum Schauplatz eines rätselhaften Falls für Hauptkommissar Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne. Die im Kleingartenverein beliebte Sabine Schmidt liegt tot in ihrer Parzelle, äußerlich unversehrt und scheinbar friedlich verstorben. Doch zwei tote Eichhörnchen neben ihr werfen Fragen auf. Während Thiel ermittelt, zeigt sich: In der beschaulichen Kleingartenidylle hat offenbar nicht jeder Pächter ein reines Gewissen. Besetzung: Axel Prahl (Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Prof. Boerne) ChrisTine Urspruch (Silke Haller) Björn Meyer (Mirko Schrader) Mechthild Großmann (Wilhelmine Klemm) Claus D. Clausnitzer ('Vadder' Thiel) Sibylle Canonica (Sabine Schmidt) Hans-Uwe Bauer (Ulrich Winer) Darja Mahotkin (Emilia Hilgert) Harry Schäfer (Max Zissler) Regie: Brigitte Maria Bertele Buch: Regine Bielefeldt Bildquelle: ORF/WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost