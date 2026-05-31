Tatort: Diesmal ist es andersJetzt kostenlos streamen
Tatort
Folge vom 31.05.2026: Tatort: Diesmal ist es anders
Mord, alte Sünden und ein persönlicher Schockmoment: Für Ballauf wird der Fall zur Zerreißprobe. Unter einer Brücke wurde ein Mann umgebracht. Das Opfer, der arbeitslose Peer Schwarz, wurde vorsätzlich von einem Auto überfahren. In seiner Wohnung finden die Ermittler Bargeld und Unterlagen, die auf die systematische Erpressung bekannter Persönlichkeiten schließen lassen. Eine Spur führt Ballauf und Schenk zur beliebten ehemaligen Schlagersängerin Mariella Rosanelli, die heute ein Jugendzentrum leitet. Richtig knifflig wird es aber erst, als Ballauf bemerkt, dass es zwischen seinem privaten Glück mit Nicola Koch und dem aktuellen Fall eine mögliche Verbindung geben könnte. Besetzung: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) Dietmar Bär (Freddy Schenk) Jenny Schily (Nicola Koch) Leslie Malton (Mariella Rosanelli) Joe Bausch (Dr. Roth) Roland Riebeling (Norbert Jütte) Tinka Fürst (Natalie Förster) Juliane Köhler (Lydia Rosenberg) Katja Hutko (Larissa Krüger) Annina Hellenthal (Svenja Peter) Robert Nickisch (Christian Schröder) Benjamin Höppner (Marcel Rosenboom) Reiner Schöne (Hans Hallerbach) Brigitte Zeh (Sandra Jürgens) Sebastian Kolb (Philipp Pohl) Regie: Torsten C. Fischer Drehbuch: Wolfgang Stauch Bildquelle: ORF/WDR/Martin Valentin Menke