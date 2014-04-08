Tausche Familie Reloaded - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Tausche Familie Reloaded
Folge 3: Tausche Familie Reloaded - Staffel 1 Folge 3
Bis zum Schluss versucht Biobäuerin Hedwig den Schmeisers gesunde Ernährung und Bewusstsein für Bio-Produkte näher zu bringen, doch vor allem bei Tauschschwiegermutter Gerda stößt sie damit auf taube Ohren. Als Hedwig erzählt, dass sie Tauben züchtet, um sie zu verspeisen, verstehen die Schmeisers die Welt nicht mehr und beschimpfen sie erneut. Im niederösterreichischen Falkenstein geht die sonst eher arbeitsmüde dreifache Jungmutter Natascha unterdessen in der Rolle der Biobäuerin voll auf. Sogar die Arbeit im Bioladen macht ihr Spaß. Sie fasst den Entschluss, sich nach der Tauschwoche einen Job zu suchen. Doch auch in Wien geschieht dann scheinbar doch noch ein Wunder, denn Hedwig und Gerda kommen sich im Gespräch näher. Und deshalb soll die sonst so engstirnige Urwienerin zum Abschluss sogar einen Baum umarmen. Ob das gut ausgeht? Und wie werden Hedwig und Natascha beim abschließenden Zusammentreffen beider Familien aufeinander reagieren? Auch beim neuen Tausch prallen zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander. Diesmal tauscht die 49-jährige Hexe Walpurga für eine Woche ihr Leben mit der 20-jährigen Jungmutter Yvonne, die mit Esoterik nicht viel am Hut hat. Hexe Walpurga ist seit 14 Jahren mit dem 55-jährigen Mike alias "Black Eagle" verheiratet. Gemeinsam führen die beiden ein Unternehmen namens "Spirit & Vision". Hier widmet sich Walpurga der Tantramassage und der Wahrsagerei und unterstützt ihren Ehemann bei seinen Schamanischen Reisen und Seminaren. Für eine Woche soll Jungmutter Yvonne Walpurga vertreten und tiefe Einblicke in das Leben der beiden Esoterik-Fans bekommen. In Yvonnes Leben spielen gleich drei Männer die Hauptrollen: Da wäre ihr 2 ½ jähriger Sohn Justin, ihr 19-jähriger Freund und Kindesvater Dominik und ihr 39-jähriger Vater Michael, der vor kurzem geschieden wurde und momentan bei der Jungfamilie lebt. Wie wird der Dreimännerhaushalt auf die Tauschhexe reagieren, wenn diese die schlechte Energie in der Wohnung durch Ausräuchern vertreiben will? Und wie wird sich Jungmutter Yvonne in der Schamanenpraxis durchschlagen?
