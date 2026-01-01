Tausche Familie Reloaded
1 StaffelAb 6
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Tausche Familie Reloaded
Zwei Familien die unterschiedlicher nicht sein können tauschen für eine Woche ein Mitglied aus. So treffen Personen die sich unter anderen Umständen nie kennen gelernt hätten, deren Leben sich nie berührt hätte, aufeinander. Durch die verschiedenen Denk- und Lebensweisen sind spannende Geschichten vorprogrammiert. Und so verändert das soziale Experiment "Tausche Familie" das Leben der Kandidaten!
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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