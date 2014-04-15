Tausche Familie Reloaded - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Die 19-jährige Jungmutter Yvonne tauscht für eine Woche ihr Leben mit der 49-jährigen Tantra-Hexe Walpurga, die mit ihrem Mann, dem Schamanen Mike, ein Esoterik-Unternehmen betreibt. Und es wird auch gleich spannend, denn Yvonne wird unmittelbar nach dem ersten Zusammentreffen von Tauschmann Mike alias "Black Eagle" therapiert. Mit seiner Energierute möchte der Schamane sich ein Bild von Yvonnes Energiehaushalt verschaffen, denn vor allem in ihrem Sexualchakra ist angeblich so einiges im Argen. Damit kann Jungmutter Yvonne genauso wenig anfangen wie mit dem Rohkosttörtchen, das er ihr vorgesetzt hat. Sie braucht eine Wurstsemmel, sonst gar nichts. Doch auch Hexe Walpurga bekommt gleich am ersten Morgen in der neuen Familie einiges geboten: Sie bekommt des Schwiegervaters volle Pracht zu sehen, als dieser sich völlig nackt zum Frühstückstisch setzt. Erste Probleme tauchen auf, als Jungpapa Dominik sich durch das Räucherritual der Tauschhexe übergeben muss. Als im Anschluss auch noch seine Erziehungsmethoden kritisiert werden, eskaliert die Situation.
