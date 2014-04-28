Tausche Familie Reloaded - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Tausche Familie Reloaded
Folge 6: Tausche Familie Reloaded - Staffel 1 Folge 6
Diese Woche tauscht die Wiener Travestiegruppe „Divas“ ihren Roberto für eine Woche gegen den naturverbundenen Emanuel ein, der mit seiner christlichen Familie auf einem urigen Hof im idyllischen Örtchen Gugerling in Oberösterreich lebt. Hier besinnt man sich auf die Arbeit mit der Natur und betet vor jeder veganen Mahlzeit brav miteinander. Heizung gibt es nur in zwei Räumen, die Schlafzimmer sind unbeheizt. Das absolute Highlight ist aber das Kompost-Plumpsklo. Als Travestiekünstler Roberto am Hof ankommt, traut er seinen Augen nicht. Er fühlt sich um Jahrhunderte zurückversetzt und die Toilettensituation macht ihm zu schaffen. Wie wohl die christliche Familie Langerhorst auf die Tausch-Diva reagieren wird? Denn mit Schwulen oder gar mit Drag Queens ist man hier noch nie in Berührung gekommen. Auch für den Naturburschen und Biobauern Emanuel ist das eine ganz neue Welt. Doch damit nicht genug, denn Emanuel soll Roberto in der Tauschwoche bei einer Travestierevue vertreten. Dazu müsste sein Bart natürlich ab, und Make Up, Perücke und Stöckelschuhe müssten her. Ob Emanuel das alles mitmachen wird?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick