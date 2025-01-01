Tausche Familie - Staffel 10 Folge 2 - Rüf/Stark-SeverinoJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 2: Tausche Familie - Staffel 10 Folge 2 - Rüf/Stark-Severino
Thomas, 45, und Elisabeth (Liesi) Rüf, 46, leben mit ihrer 21-jährigen Tochter Melanie in Telfs / Tirol. Die komplette Familie arbeitet viel, Vater und Tochter in der Gastronomie, Elisabeth als Kassiererin an einer Tankstelle. Thomas und Elisabeth haben jeweils zwei Jobs, wodurch sie selten Zeit füreinander haben - jeder lebt sein eigenes Leben. Die beiden kennen sich seit 23 Jahren und sind seit 21 Jahren verheiratet. Erst seit April 2005 wohnt Elisabeth wieder bei Thomas. Sie war ein Jahr lang ausgezogen, da sie sich in einen anderen Mann verliebt hatte und lebte mit ihm auch eine kurze Beziehung, von der Thomas nichts weiß. Familie Stark-Severino lebt im 23. Wiener Gemeindebezirk. Doch auch bei dieser Familie hängt der Haussegen schief, denn Schauspieler Michael Stark (29) ist seiner Partnerin Heidy (22) nicht immer treu geblieben. Er ist, wie er sagt, ein Lebemensch und liebt alle Frauen. Heidy, der Treue sehr wichtig ist, wollte sich nach Michaels Seitensprung trennen. Doch dann wurde Heidy mit Marvin (2) schwanger und sie hat sich mit Michael arrangiert. Marvin ist ihr ein und alles und sollte Michael noch einmal Fremdgehen, ist die Beziehung für sie endgültig vorbei! Heidy und Klein Marvin verlassen ihren untreuen Lebensgefährten, um mit dem gehörnten Thomas für eine Woche zu tauschen! Wie wird sie auf Liesis Untreue reagieren? Und was wird der bodenständige Thomas über den Filou Michael denken?
