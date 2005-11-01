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Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 10 Folge 7 - Mitteregger/Alexiewicz

ATVStaffel 10Folge 7vom 01.11.2005
Tausche Familie - Staffel 10 Folge 7 - Mitteregger/Alexiewicz

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Tausche Familie

Folge 7: Tausche Familie - Staffel 10 Folge 7 - Mitteregger/Alexiewicz

73 Min.Folge vom 01.11.2005Ab 6

Der 30-jährige Innsbrucker Handwerker Christian verlässt für eine Woche seine Frau Tamara und seine beiden Kinder, um die Rolle mit der arbeitslosen Esoterikerin Susanne zu tauschen.

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