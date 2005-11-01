Tausche Familie - Staffel 10 Folge 7 - Mitteregger/AlexiewiczJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 7: Tausche Familie - Staffel 10 Folge 7 - Mitteregger/Alexiewicz
73 Min.Folge vom 01.11.2005Ab 6
Der 30-jährige Innsbrucker Handwerker Christian verlässt für eine Woche seine Frau Tamara und seine beiden Kinder, um die Rolle mit der arbeitslosen Esoterikerin Susanne zu tauschen.
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Tausche Familie
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH & © Season 1-8, Season 10-19: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 5-8, Season 10-19: ProSiebenSat.1 PULS 4